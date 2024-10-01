Песков указал на рост напряженности на Ближнем Востоке из-за действий Израиля

Россия осуждает удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по Дамаску и находится в контакте с сирийской стороной после атаки. Об этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил журналистам 1 октября.

«Мы находимся, конечно, в постоянном контакте с нашими сирийскими друзьями. Мы не видим сейчас непосредственных рисков, но, конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству», — сказал Песков.

Он указал, что география боевых действий на Ближнем Востоке расширяется. Эти события ведут к нарастанию дестабилизации и усилению напряженности, что губительно не только для самого региона, но и для граничащих с ним пространств. РФ сохраняет глубокую озабоченность сложившейся ситуацией.

Ранее в этот день государственное телевидение Сирии сообщило, что при ночной воздушной атаке Дамаска со стороны Израиля погибли три человека и пострадали девять. Кроме того, был причинен ущерб частной собственности. ЦАХАЛ применила для удара военные самолеты и беспилотники. Радиостанция Sham FM тогда же сообщила, что израильские самолеты трижды выпустили ракеты по городу, в одном из его районов начался пожар.

Практически одновременно с атакой на Дамаск ЦАХАЛ нанесла удары по южному пригороду Бейрута. По словам корреспондента «Известий» Кирилла Олькова, произошли три мощных взрыва. Позже армия еврейского государства сообщила о начале ограниченных наземных рейдов против объектов ливанского шиитского движения «Хезболла» на приграничной территории на юге Ливана.

Накануне, 30 сентября, телеканал MTV сообщил, что Израиль совершил массированный обстрел юга Ливана из танков. Агентство Reuters добавило, что ливанская армия отступает со своих позиций на южной границе с еврейским государством. Пресс-секретарь Госдепартамента США Мэтью Миллер сообщил, что Израиль поделился с ведомством своими планами по наземным операциям против «Хезболлы».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.