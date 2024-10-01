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Песков заявил о невозможности нового договора о СНВ с США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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В Кремле во вторник, 1 октября, прокомментировали информацию, предоставленную «Известиям» высокопоставленным источником, о том, что Россия не будет подписывать новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с США.

«Хотя это обезличенная информация со ссылкой на некий источник, но она в целом совпадает по своему значению с тем заявлением, которое ранее сделал глава нашего государства [Владимир Путин], ранее в этом году. Он сказал, что в связи с изменившимися условиями, конечно же, обсуждать стратегические наступательные вооружения, арсеналы и так далее, не принимая во внимание военную и ядерную инфраструктуру в Европе, не включая в переговорный процесс европейские государства и не затрагивая иные элементы стратегической безопасности, практически невозможно и Россия этого делать не будет», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге.

Он добавил, что Россия должна трезво смотреть на сложившуюся ситуацию и выстраивать переговорный процесс, принимая во внимание все новые аспекты.

«Нам кажется, что настаивать на том, чтобы вести подобные переговоры, делая вид, что ничего не произошло, было бы по меньшей мере неразумно, и Россия этого делать не собирается», — заключил Песков.

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О том, что Россия не будет подписывать новый договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ) с США «Известиям» 1 октября соощил высокопоставленный источник. По его словам, такая позиция Москвы обусловлена продолжающимися агрессивными действиями Вашингтона.

Ранее американская сторона настаивала на возобновлении участия России в договоре. Так, 24 сентября координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби накануне заявил, что американская сторона по-прежнему считает ДСНВ важным документом. При этом чиновник заявил, что возобновление переговоров зависит от президента РФ Владимира Путина — этого не произойдет, пока он «не изменит своего взгляда и подхода», заявил Кирби.

На следующий день военный эксперт, полковник в отставке Виктор Литовкин, отметил в беседе с «Известиями», что предложение США о возвращении к обсуждению Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) является попыткой переложить ответственность на РФ, несмотря на то что именно Вашингтон нарушал условия документа.

В настоящее время российская сторона приостановила участие в договоре ДСНВ. Это решение озвучил 21 февраля 2023 года президент России Владимир Путин. Он подчеркнул, что РФ не выходит из договора, но, прежде чем вернуться к обсуждению вопроса, должна для себя понять, как в ДСНВ будут учитываться арсеналы не только США, но и других ядерных держав НАТО — Великобритании и Франции.

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