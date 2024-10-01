Востоковед назвал операцию Израиля в Ливане попыткой снизить влияние Ирана в регионе

Говорить об израильско-ливанской войне преждевременно, скорее это война с шиитским ливанским движением «Хезболла» и попытка Израиля противостоять иранскому влиянию. Таким мнением с «Известиями» 1 октября поделился эксперт Института Ближнего Востока, эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов.

Вечером 30 сентября на юге Ливана начался массированный обстрел из танков со стороны Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Между тем агентство Reuters со ссылкой на источник сообщило, что ливанская армия отступает с позиций на южной границе с Израилем.

«Пока говорить о полноценной войне не следует, хотя де-факто она ведется с конца 2023 года в ограниченном масштабе и касается «Хезболлы», которая не встроена полноценно в ливанское государство. Это внегосударственная структура, это война с «Хезболлой», израильско-шиитская война. Израиль борется с иранским влиянием, которое создает для него жизненную угрозу», — прокомментировал Балмасов.

Он также пояснил, что время для наступления на Ливан было выбрано с точки зрения Израиля удачно, поскольку «Хезболла» еще не успела оправиться от взрывов пейджеров и гибели нескольких руководителей, включая главу организации Хасана Насраллы.

На фоне этого, отметил собеседник издания, удары по Ливану и ликвидация руководства «Хезболлы» подняли рейтинг премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху у граждан его страны. Среди прочего востоковед рассказал, что Нетаньяху находится в хороших отношениях с экс-президентом США и кандидатом в главы государства Дональдом Трампом, поэтому нельзя исключать и того, что таким образом израильский политик подыгрывает американскому на фоне предстоящих выборов.

Политолог Дмитрий Солонников, беседуя с «Известиями» накануне, также связал действия Тель-Авива с выборами президента США. По его словам, Нетаньяху таким образом разрушает концепцию кандидата от демократов Камалы Харрис на перемирие на Ближнем Востоке.

Ночью израильская армия нанесла удары по южному пригороду Бейрута. Информацию об ударах подтвердил корреспондент «Известий», находящийся в городе. По его словам, раздалось три мощных взрыва. Позже ЦАХАЛ заявила о начале ограниченных наземных рейдов против «Хезболлы» в приграничной зоне на юге Ливана.

Эскалация боевых действий между Израилем и «Хезболлой» произошла после событий 17 и 18 сентября, когда тысячи человек получили ранения при взрывах пейджеров и других устройств связи в Ливане. В стране обвинили в случившемся Тель-Авив. Затем Израиль начал операцию против «Хезболлы» и стал ежедневно наносить удары по объектам движения. По данным ливанского минздрава, более 1 тыс. человек погибли и свыше 6,3 тыс. получили ранения в стране только за первые 12 дней бомбардировок.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.