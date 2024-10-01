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Заммэра Сергунина анонсировала Московскую неделю моды

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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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С 4 по 9 октября в Центральном выставочном зале «Манеж» пройдет третья Московская неделя моды. В программе — модные показы, лекции экспертов, фестиваль тематического короткометражного кино, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

«В октябре столица вновь станет площадкой для развития международного сотрудничества в сфере моды. Свои коллекции широкой аудитории представят почти 200 отечественных и зарубежных дизайнеров, в том числе из Бразилии, Индии, Китая, Коста-Рики, Объединенных Арабских Эмиратов и других дружественных стран», — отметила Сергунина.

Участники события смогут познакомиться с локальными брендами из 36 регионов России, включая Москву, Санкт-Петербург, Краснодарский край, Татарстан, Новосибирскую и Самарскую области. За шесть дней планируется провести 83 модных показа.

С 5 по 9 октября в «Манеже» будет работать открытый маркет, где предложат приобрести одежду, обувь и аксессуары российских дизайнеров.

В рамках Московской недели моды также организуют бизнес-шоурум, где игроки модного рынка презентуют свою продукцию оптовым покупателям и проведут переговоры с потенциальными партнерами.

Заявки на участие в фестивале короткометражек World Fashion Shorts подали, в частности, режиссеры из Аргентины, Белоруссии, Колумбии, Мексики и Турции. Лучшие фильмы, отобранные международным экспертным советом, покажут в Центре дизайна Artplay 5 октября.

Организатор события — Фонд моды при поддержке правительства Москвы.

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