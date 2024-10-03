Врач рассказала, как распознать лейкоз на ранних стадиях

Врач-педиатр, эксперт инфоцентра «Детский Лейкоз» Екатерина Кайсина 3 октября рассказала в беседе с «Известиями», как распознать лейкоз на ранних стадиях.

«Лейкоз связан с поломкой в работе кроветворной системы: костный мозг перестает производить здоровые клетки крови, им на замену сосуды заполняют опухолевые клетки — бласты. Внутренние органы и все системы начинают страдать и разрушаться, пациент тает на глазах. Выживаемость от лейкоза растет, она напрямую связана с повышением информированности населения, развитием методов диагностики и лечения. Если в 1990-х годах выживаемость составляла около 30–40%, сегодня этот показатель приближается к 80–90%», — сказала она.

Для успешного лечения очень важна ранняя диагностика. Например, при остром лимфобластном лейкозе своевременное выявление и начало терапии увеличивает шанс на пятилетнюю выживаемость до 85–90%, отметила Кайсина. Появляется возможность избежать агрессивных методов лечения, снижается риск осложнений.

«Лейкоз часто путают с гриппом и ОРВИ, железодефицитной анемией и другими видами анемий, системной красной волчанкой и другими аутоиммунными заболеваниями. Симптомы всех этих заболеваний схожи — это лихорадка, слабость, головокружение и усталость, повышенная утомляемость, боли в мышцах и суставах», — сказала врач.

Однако внимательные родители вполне могут распознать признаки опасного заболевания, среди которых: постоянная усталость, которая может свидетельствовать о низком уровне эритроцитов; бледная кожа, причиной которой может быть анемия, вызванная лейкозом; частые кровотечения или синяки — лейкоз влияет на свертываемость крови, что может приводить к частым носовым кровотечениям, кровотечениям из десен или необъяснимым синякам; частые инфекции в результате ослабления иммунной системы; постоянная лихорадка или ночной пот, что свидетельствует о том, что организм борется с заболеванием.

Кроме того, лейкоз вызывает скопление аномальных клеток в костном мозге, что может приводить к боли в костях и суставах. Также нужно насторожиться при увеличенных лимфатических узлах на шее, в подмышках или в паху. Это указывает на проблемы с кроветворением, заключила Кайсина.

26 сентября врач-онколог, онкохирург «СМ-Клиника» Михаил Пильх рассказал «Известиям», что некоторые злокачественные опухоли молочной железы имеют склонность к рецидиву: от 5 до 15% женщин, перенесших РМЖ два, три года, пять и даже 10 лет назад, сталкиваются с печальным фактом: болезнь вернулась.

Чтобы этого не произошло, специалист советует помнить про факторы, провоцирующие рецидив РМЖ, — это вредные привычки (если женщина с ними так и не смогла расстаться во время лечения), малоподвижный образ жизни, неправильное питание, недостаток сна. Первостепенное значение имеют регулярные походы к маммологу и диагностические процедуры.