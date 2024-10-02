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Эксперт дала советы по использованию тейпов для лица и шеи

Эксперт Морозова: тейп на лицо и шею нужно клеить без натяжения
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Фото: Маргарита Морозова
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Эксперт по возрастной физиологии и естественному восстановлению внешности, автор метода «Ребаланс-реконструкция» Маргарита Морозова 2 октября рассказала «Известиям» о применении тейпов в косметологии.

Тейп — это эластичная лента из хлопка или вискозы, которая растягивается в длину и не тянется в ширину. Это важно соблюдать при тейпировании, отметила специалист.

«Для лица я отдаю предпочтение хлопковым тейпам, но и вискозные тоже можно применять. Самое главное, на что стоит обращать внимание при выборе тейпа, — это клей, то есть то вещество, которое будет находиться в контакте с кожей. У дешевых марок тейпов клей может вызывать раздражение. Поэтому при выборе тейпов отдавайте предпочтение известным маркам, у которых есть фирменные сайты. Не смотрите на упаковки с уже нарезанными лентами — это маркетинг. Покупайте рулон шириной 5 см. Из него вы сможете нарезать любые аппликации», — сказала она.

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От использования тейпа можно получить три эффекта на лице и шее, рассказала Морозова.

«Первый эффект — лимфодренажный. И этот эффект виден только при наклеивании тейпа без растяжения. Ни на лице, ни на шее наклеивать ленту с натяжением я не советую. Это вредная затея. Так, сняв вечером бюстгальтер, который вы носите по 10 часов каждый день, вы же не наблюдаете эффект лифтинга груди. Также и на лице брыли и мешки не подтянутся, вы только еще больше отслоите и так повисшие ткани от мышечной основы. Тейп, наклеенный свободно, на микро доли приподнимает кожу, что тут же улучшает транспорт жидкости в покровных тканях. Кровь и лимфа текут свободно, отек уменьшается, питание кровью улучшается», — сказала она.

Второй эффект — расслабляющий. Тейп имеет способность снижать внутритканевое давление под кожей, сильно помогает напряженным мышцам лица и шеи расслабиться. Переносица, подбородок, область рта, жевательные мышцы, лоб — это всё места сильнейшего мышечного напряжения. Поэтому, наклеив правильную схему, вы реально понижаете гипертонус мышцы, отметила специалист.

«Третий эффект — фиксирующий. Вот те же злополучные носогубные складки или лоб. Заклеили — и хоть всю ночь лицом в подушку. Но без натяжения! Под аппликацией должно быть ваше естественное спокойное лицо и максимально ровная кожа», — добавила собеседница издания.

Перед применением тейпа на лице наклейте кусочек на сгиб локтя, чтобы проверить реакцию кожи, рекомендовала эксперт. Если у вас чувствительна кожа на лице, то можно клеить аппликации поверх нежирного косметического средства. Держать аппликацию на лице можно от двух до 10 часов. Лучше — клеить на ночь. Однако первый раз можно начать с двух часов.

«В упаковках тейпов часто есть вкладыши со схемами. Как правило, это универсальные рабочие схемы. Главный признак того, что вы всё делаете правильно, — это ваше более свежее лицо после снятия аппликации. Всегда есть место индивидуальным особенностям строения, но это не повод бояться», — заключила Морозова.

29 сентября химик-косметолог, основатель бьюти-бренда Roz Mary Наталья Ткаченко рассказала в разговоре с «Известиями», как правильно ухаживать за кожей лица осенью. По словам эксперта, осенью в коже уменьшается выработка себума, который помогает созданию гидролипидной пленки. Поэтому в эту пору следует выбирать мягкие очищающие средства.

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