В Москве произошло возгорание в детской игровой комнате
В Москве произошло возгорание в детской игровой комнате, к настоящему моменту спасатели локализовали пожар. Об этом 31 июля сообщила пресс-служба МЧС России в Telegraam-канале.
Уточняется, что инцидент произошел в поселке Михайлово-Ярцевское. Загорелась кровля здания, а площадь пожара составляет 150 кв. м.
В настоящее время на месте работают 39 специалистов и 12 единиц техники МЧС.
Накануне, 30 июля, в Симферополе произошло возгорание в торговом центре «Лоцман». Частично обрушилась кровля здания. В МЧС добавили, что около 130 человек были эвакуированы, никто не пострадал.