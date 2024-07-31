Американцы прокомментировали выступления Вэнса в штате Невада

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В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров
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Алжир решил отозвать посла из Франции из-за поддержки плана по Западной Сахаре
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Федор Конюхов завершил дрейф на Северном полюсе и поставил мировой рекорд
Общество
Финского наемника ВСУ заочно приговорили в ДНР к 14 годам тюрьмы
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СМИ сообщили об утрате веры в прорыв ВСУ у военных НАТО и дипломатов ЕС
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Торговый центр в Симферополе горит на площади 500 кв. м
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Минимум 68 человек пострадали в результате удара Израиля по Ливану
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Глава МО Венесуэлы заявил о попытке госпереворота в стране при поддержке США
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Киев заявил о готовности решить вопрос с транзитом российской нефти в Словакию
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