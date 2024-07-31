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Общественники нашли ошибки на Национальном турпортале стоимостью в 570 млн рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина
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Национальный туристический портал, который создавали Минэкономразвития и АНО «Национальные приоритеты», содержит ошибки и не предусматривает полноценного функционала бронирования. Об этом «Известиям» заявили в «Народном фронте», изучив бюджетные траты.

Внутренний пир: более половины туристов удовлетворил отдых в России
Однако 80% россиян готовы тратить на путешествия по стране до 15 тыс. рублей

Национальный туристический портал создавался и развивался в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». На него с 2015 года было потрачено 569,3 млн рублей. Последняя закупка в 2023 году была направлена на оказание услуг по сопровождению сервиса, следует из данных «Бюро расследований «Народного фронта».

«Опрос среди более 1600 автотуристов из всех регионов страны в мае 2024 года показал, что только три респондента находили себе ночлег в дороге через Национальный туристический портал. В настоящий момент портал не обладает собственным функционалом бронирования», , — указали там.

Выбор туристических направлений в сервисе ограничен и формируется неочевидным образом, полагают в «Народном фронте». Например, раздел «Центральная Россия» включает в себя всего 11 регионов, при том, что в Центральном федеральном округе 18 субъектов. К Центральной России на портале отнесена Мордовия, которая традиционно считается одним из регионов Поволжья.

В разделе не представлена подробная информация о популярных направлениях внутреннего туризма таких, как Санкт-Петербург, Алтай, Краснодарский край и Тихоокеанское побережье Дальнего Востока.

Ресурс спустя почти 10 лет своего существования работает только на русском языке. При этом, как указали в «Народном фронте», в 2023 году почти 30% туристов были гражданами Китая.

«Было бы правильно реализовать функционал портала на китайском языке. Также возможно ввести турецкий (7%), арабский (6,3%) и персидский (4,4%) языки», — считают там.

В «Народном фронте» отметили, что портал всё еще недостаточно популярен среди туристов, несмотря на вложенные в него средства.

Подробности читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Маршрут нестроен: на национальном турпортале нашли ошибки

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