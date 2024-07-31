Коалиция во главе с США шесть раз нарушила воздушное пространство Сирии
За минувшие сутки в районе Эт-Танф в Сирии авиация международной коалиции во главе с США шесть раз нарушила правила использования воздушного пространства, заявил 30 июля на брифинге заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике, капитан 1-го ранга Олег Игнасюк.
«В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений авиацией коалиции правил использования воздушного пространства Сирийской Арабской Республики парой истребителей F-15, парой истребителей F-16, парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции», ― заявил он.
Помимо этого, добавил Игнасюк, в указанный период со стороны международной коалиции зафиксировано четыре эпизода нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года о полетах беспилотников без согласования с российской стороной.
Ранее, 29 июля, стало известно, что за сутки авиация американской коалиции 10 раз нарушила правила использования воздушного пространства Сирии. Так, нарушения были произведены двумя парами истребителей F-15, парой истребителей Typhoon и двумя парами штурмовиков А-10.