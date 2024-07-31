Белоусов предупредил главу Пентагона о возможности резкой экскалации

Глава Министерства обороны России Андрей Белоусов во время разговора с министром обороны США Ллойдом Остином предупредил, что действия Киева и Вашингтона могут спровоцировать неуправляемую эскалацию. Об этом ТАСС 31 июля рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

«С российской стороны было направлено очень серьезное предостережение, касающееся возможных новых провокаций со стороны Киева, которые немыслимы без прямого содействия Вашингтона», — поделился Рябков.

Подчеркивается, что дальнейшая эскалация «чревата последствиями, которые могут вообще оказаться неуправляемыми».

Он также указал, что контакты представителей РФ и США сведены к «утилитарным целям», то есть, дипломаты продолжают диалог при необходимости.

Ранее, 12 июля, заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что Остин провел телефонный разговор с Белоусовым, в ходе которого подчеркнул важность сохранения открытыми каналов коммуникации. Других подробностей не приводилось. В Минобороны РФ уточнили, что обсуждался вопрос предотвращения угроз безопасности и снижения риска возможной эскалации. Предыдущий разговор Белоусова и Остина состоялся 25 июня.

Позднее, 26 июля, газета The New York Times со ссылкой на источники написала, что в ходе телефонного разговора Белоусов и Остин обсуждали готовящуюся «тайную операцию» Украины против РФ.

Между тем 12 июля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Украина готовит разрушение дамб Киевской гидроэлектростанции (ГЭС) и Каневского водохранилища, что станет очередной провокацией против собственных граждан, а также против РФ.

До этого, 8 июля, Захарова отметила, что провокации Запада становятся всё изощреннее, попытки обвинить Россию в применении химического оружия на Украине вызваны ухудшающимся положением Киева.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.