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В Курской области произошел пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов
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На одном из объектов Курской области начался пожар после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 31 июля сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

«В Курском районе возник пожар на одном из объектов после атаки ВСУ. Нахожусь на месте вместе с представителями силовых структур. Выясняю возможные последствия и причины отсутствия сигнала тревоги», — написал он в своем Telegram-канале.

Информация о пострадавших и разрушениях не приводится.

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До этого, 28 июля, в Курской области произошло возгорание на нефтебазе в результате атаки БПЛА. Врио губернатора отметил, что пострадавших среди жителей и работников нефтебазы нет.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято вследствие обострения ситуации в регионе.

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