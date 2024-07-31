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В РФ растет спрос на комплектующие для компьютеров

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Россияне после ухода крупных международных брендов стали чаще собирать и модернизировать компьютеры сами — интерес к комплектующим вырос в 1,8–5 раз, рассказали опрошенные «Известиями» участники рынка электроники.

Приключения электроники: в России растет производство компьютеров
За первое полугодие объем составил 59 млрд рублей

Так, спрос на процессоры увеличился на 327%, на материнские платы — на 263%, на оперативную память — на 186%, рассказали в одном из маркетплейсов.

«Кратно увеличился интерес и к видеокартам — за первое полугодие 2024 года россияне купили их почти в пять раз больше, чем за аналогичный период прошлого. В топе модели от NVIDIA. Средняя стоимость сборки ПК в 2024 году составляет 128,86 тыс. рублей», — добавили там.

На Wildberries продажи компьютерных комплектующих в январе–июле этого года значительно выросли по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Например, видеокарт в штуках купили на 162% больше, а выручка от их продаж увеличилась на 189%. По материнским платам показатель составляет 457% и 409%, отметили в пресс-службе маркетплейса. Аналогичная ситуация и с процессорами, где рост составил 209% в штуках и 165% в деньгах, добавили в Wildberries.

Кустарная сборка компьютеров под заказ практиковалась всегда, однако рост интереса к таким девайсам наблюдается впервые с конца 1990-х — начала 2000-х годов, отметил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, сейчас россияне возвращаются к практике сборки компьютеров на дому — произошло это после ухода из РФ крупнейших мировых компьютерных брендов. Так выходит дешевле и эффективнее — ПК, собранный из заранее купленных деталей, зачастую в большей степени удовлетворяет потребности пользователя, чем дорогое фирменное устройство, собранное по шаблону, считает он.

«В 2024-м выходит множество крупных игровых релизов», — отметил руководитель направления «Развитие игр и игрового сообщества» «М.Видео – Эльдорадо» Сергей Мезин, комментируя рост спроса на новые комплектующие, необходимые для увеличения функциональности и производительности ПК.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Конструктивные измерения: россияне начали собирать и модернизировать компьютеры сами

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