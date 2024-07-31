МИД Ирана назвал атаку Израиля по Бейруту нарушением суверенитета Ливана
Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани 30 июля заявил, что Ливан имеет законное право ответить на атаку Израиля по Бейруту.
Представитель МИДа осудил авиаудар Израиля. По его словам, это является явным нарушением суверенитета и территориальной целостности Ливана, а также грубым нарушением международных законов и правил, а также Устава ООН.
«Подчеркнув законное право ливанского правительства, армии и [сил] сопротивления в ответ на агрессивные действия узурпирующего сионистского режима, Канани обвинил режим Израиля и правительство США в расширении напряженности и кризиса в регионе и обратился к международному сообществу с просьбой и Совет Безопасности ООН срочно выполнить свою ответственность в отношении угроз израильского режима безопасности Ливана, а также региональному и международному миру и стабильности», — приводятся его слова в Telegram-канале МИД Ирана.
Кроме того, представитель МИДа выразил соболезнования семьям жертв атаки и пожелали пострадавшим скорейшего выздоровления.
Ранее в этот день сообщалось, что израильская армия нанесла удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийство множества других израильских мирных жителей». Сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали и один погиб в результате удара Израиля по Ливану.
В МИД РФ назвали удары Израиля по Ливану грубым нарушением международного права.
Позднее телеканал Sky News Arabia сообщил, что «Хезболла» запустила беспилотники в сторону Израиля после атак ЦАХАЛ на Бейрут.
Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.