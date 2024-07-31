СМИ сообщили об осужденных за тяжкие преступления мобилизованных в рядах ВСУ

Треть заключенных, которые подписали контракты о службе в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ), ранее получили срок за тяжкие преступления, в том числе убийства, бандитизм и вымогательство. Об этом 30 июля сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в государственной пенитенциарной службе Украины.

Так, отмечается, что первая волна добровольцев из числа заключенных подали свои заявления сразу после того, как на Украине вступил в силу соответствующий закон. Тогда же они по ускоренной процедуре получили УДО (условно-досрочное освобождение) и подписали контракты с министерством обороны страны.

Один из мобилизованных по имени Алексей рассказал изданию, что заключенных перевозили из колоний в учебные части под конвоем. Позднее, отметил он, руководство рассказало приехавшим, что им не положены увольнительные и отпуска. Кроме того, продолжил Алексей, все такие бывшие заключенные в учебных частях живут в отдельном бараке. Вокруг частей охраняемый периметр.

«Из всего контингента — нас здесь около 100 арестантов бывших <…>. Было уже два побега — одного нашли уже и отправили обратно в зону, добавили срок за дезертирство. Второго еще ищут», — привело издание слова Алексея.

Осужденные проходят обучение в ускоренном порядке в течение 30 дней. Им запрещено покидать часть, в частности, отправиться за покупками в соседние населенные пункты, а ночью их могут будить и проверять на состояние опьянения, добавил собеседник украинского издания. Также он отметил, что телефоны в части запрещены, однако они есть у большинства бывших заключенных.

Другой собеседник издания, бывший заключенный по имени Антон, рассказал, что, по его мнению, вышестоящее руководство поначалу явно опасалось прибывших осужденных.

«От нас ожидали бунтов, побегов, драк с поножовщиной. <…> Пьяных драк у нас нет. Не потому, что не пьем. А потому, что все наши опытные, пьем тихо после отбоя», — рассказал он.

Также источники рассказали изданию, что часть осужденных уже была переведена в боевые подразделения ВСУ. Отдельных частей для экс-заключенных создавать не стали, добавили они.

Ранее, 25 июля, Министерство обороны РФ опубликовало видео, в котором сдавшийся в плен российской армии украинский заключенный Дмитрий Ромаев, осужденный за воровство, рассказал, как получил условно-досрочное освобождение в обмен на службу в ВСУ. Он уточнил, что всем заключенным ставили пометку «Пригоден», несмотря на противопоказания к военной службе. Кроме того, по словам Ромаева, между военнослужащими время от времени возникали драки, а жалобы командованию не помогали.

До этого, 24 июля, первые семь женщин, которые отбывают наказание в местах лишения свободы, подписали контракты с ВСУ. Они успешно прошли военно-врачебную комиссию и получили согласие командиров воинских частей на прохождение службы в конкретных подразделениях. Также уточнялось, что на данный момент около 6,1 тыс. украинских осужденных изъявили желание вступить в украинскую армию.

При этом ранее, 23 июля, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко рассказал, что среди украинских заключенных снизился спрос на мобилизацию, теперь набор новобранцев будут увеличивать за счет лиц, которые содержатся в СИЗО. Он выразил надежду, что в целом удастся мобилизовать в ВСУ около 5 тыс. заключенных. Костенко добавил, что 3,8 тыс. заключенных в настоящее время уже входят в состав ВСУ.

22 июля военный эксперт Алексей Леонков заявил, что Киев вынужден призывать граждан из мест лишения свободы на фоне огромных потерь личного состава украинской армии. По его мнению, спрос на таких военнослужащих среди командиров связан с желанием решить их силами какие-либо сиюминутные проблемы на передовой.

Президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек 20 мая, подписал закон об ужесточении мобилизации 16 апреля. Документ уточняет категории подлежащих мобилизации лиц, ужесточает наказание за уклонение от нее и не предусматривает положений о демобилизации. Закон об усилении мобилизации вступил в силу с 18 мая.

Военное положение на Украине действует с февраля 2022 года. Тогда же Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Позже Верховная рада неоднократно продлевала его действие. Большинству мужчин в возрасте от 18 до 60 лет запрещается покидать страну.