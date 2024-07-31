Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА над регионом
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- Губернатор Брянской области сообщил об уничтожении украинского БПЛА над регионом
Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью. Об этом 31 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Беспилотный летательный аппарат самолетного типа обнаружен и уничтожен силами ПВО Министерства обороны РФ», — написал он в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, пострадавших и разрушений в результате атаки нет. Сотрудники оперативных и экстренных служб работают на месте.
Накануне, 30 июля, врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ночью над Октябрьским и Курчатовским районами.
Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.