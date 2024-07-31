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В Карелии начались восстановительные работы после прорыва временной перемычки

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Сейчас на месте происшествия в Карелии, где ранее вода размыла временную перемычку Беломорско-Балтийского канала (ББК), работает спецтехника, специалисты начали восстановление временной перемычки. Корреспондент «Известий» Максим Облендер 30 июля показал кадры с места событий.

«Машины привозят мешки с щебнем, экскаватор набирает песок. По заявлениям главы районной администрации, у подрядчика есть месяц, чтобы восстановить временную перемычку и снова вернуться к работам по реконструкции», — рассказал корреспондент.

Он отметил, что сейчас местным жителям, чье жилье пострадало в результате стихии, предстоит преодолеть долгий этап разбора завалов. На помощь им уже приехали волонтеры, пришли и другие люди, чьи дома уцелели после прорыва временной перемычки.

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В результате происшествия погибли два человека

Утром 29 июля в Карелии вода размыла временную перемычку между 10-м и 11-м шлюзами Беломорско-Балтийского канала. В результате происшествия два человека погибли, еще десять получили травмы. Среди пострадавших трое детей. Власти уточнили, что по направлению движения сброса воды находился дачный кооператив «Балтийский», при шлюзе были прописаны 11 человек.

Утром 30 июля глава республики Артур Парфенчиков рассказал, что уровень воды между шлюзами снизился на 4 м и не несет угрозы затопления. На место происшествия были направлены эпидемиологи, инфекционисты и психологи.

ББК соединяет Белое море с Онежским озером. В 2022 году Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по реконструкции шлюзов канала, находящихся в предаварийном состоянии.

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