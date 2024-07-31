Харрис поддержала удар ЦАХАЛ по Бейруту

Израиль вправе защищать безопасность своей территории от терроризма ливанского движения «Хезболла». Об этом 30 июля заявила вице-президент США и кандидат в президенты страны Камала Харрис, комментируя удар Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам «Хезболлы» в Бейруте.

«Израиль вправе защищать себя, и я однозначно поддерживаю право Израиля защищать свою безопасность. В частности, как мы знаем, у него есть право защищать себя от террористических организаций, коей является «Хезболла», ― приводит слова Харрис газета The Times of Israel.

При этом спикер указала на необходимость использования дипломатических контактов для предотвращения подобных атак в будущем.

Ранее в этот день сообщалось, что израильская армия нанесла удар по объектам ливанского движения «Хезболла» в Бейруте. Как уточнили в ЦАХАЛ, это был удар по командиру, ответственному за «убийство детей в Мадждаль-Шамсе и убийства множества других израильских мирных жителей». Сообщалось, что как минимум 68 человек пострадали и один погиб в результате удара Израиля по Ливану.

В МИД РФ назвали удары Израиля по Ливану грубым нарушением международного права.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.