Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровской области
Взрывы прогремели в городе Павлограде в Днепропетровской области на Украине. Об этом 30 июля сообщило украинское издание «Общественное».
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога была объявлена в Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях, а также на части подконтрольных киевскому режиму Херсонской и Запорожской областей.
Министерство обороны России не комментировало информацию о взрывах.
Ранее в этот же день стало известно о взрывах в Харькове и подконтрольном киевскому режиму Херсоне. Позднее сообщалось о взрывах в Киеве и Николаевской области.
Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент России Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой российский президент Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.