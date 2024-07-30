Суд в Москве арестовал россиянина по делу о госизмене
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Край в рамках расследования уголовного дела о государственной измене. Это следует из карточки дела, размещенной во вторник, 30 июля, на портале судов общей юрисдикции столицы.
Отмечается, что за госизмену предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.
«Категория дела: Об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу (п. 1 ч. 2 ст. 29 УПК РФ; ст. 108 УПК РФ). Текущее состояние: Удовлетворено», — указано на сайте.
Согласно информации картотеки, ходатайство об избрании меры пресечения было зарегистрировано ранее в этот день.
В этот же день жителя Амурской области арестовали по обвинению в государственной измене за финансовую помощь Вооруженным силам Украины (ВСУ). В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»), в данный момент он заключен под стражу.