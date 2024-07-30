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Приговоренный в Белоруссии к казни немец попросил Лукашенко о помиловании

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Фото: РИА Новости/Иван Руднев
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Гражданин Германии Рико Кригер, которого в Белоруссии приговорили к смертной казни, обратился к президенту страны Александру Лукашенко с прошением о помиловании. Об этом во вторник, 30 июля, сообщил Telegram-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе главы государства.

Белорусский лидер провел совещание по этой теме. Лукашенко назвал вопросы, которые связаны с исключительной мерой наказания, «пренеприятнейшими в судьбе президента», но подчеркнул, что «решение нужно принимать». По его словам, последнее слово остается за главой государства. Перед этим он попросил людей, погруженных в процесс, высказать мнения.

Кроме того, адвокат немца Владимир Горбач, в свою очередь, отметил, что рассчитывает на президентское помилование подзащитного.

«Всё в руках президента Республики Беларусь. Остальное — инсинуации. <…> Александр Григорьевич сказал, что будет размышлять и примет решение», — приводит слова стороны защиты БелТА.

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20 июля агентство Reuters сообщило, что гражданина Германии, который участвует в боевых действиях на Украине против России, приговорили к смертной казни через расстрел в Белоруссии. Уточнялось, что суд Белоруссии в конце июня осудил 30-летнего Кригера по шести статьям Уголовного кодекса. При этом наемник находится под стражей с ноября 2023 года.

25 июля он рассказал, что должен был выполнить задание Службы безопасности Украины (СБУ) в Минске. Одно формирование из иностранных наемников откликнулось на его заявку и предложило ему вступить в свои ряды после тренировок. Затем его связали с куратором из СБУ, который попросил его вылететь в Минск для выполнения важных заданий. По словам мужчины, в немецких СМИ постоянно говорят, что стоит доверять украинским властям.

Как отмечало издание SB News, Кригер въехал в республику 2 октября и начал собирать сведения для украинской разведки. В частности, фотографировал объекты военной инфраструктуры по координатам, в том числе железнодорожную станцию «Озерище». Затем ему отправили координаты тайника с самодельным взрывным устройством, а также инструкцию по его установке на железной дороге.

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