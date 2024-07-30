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Военный эксперт указал на невозможность ВСУ противостоять работе российских Ту-160
Наука и техника
Американская компания ULA запустила на орбиту разведывательный спутник
Армия
Два ракетоносца Ту-95МС выполнили плановый полет над Японским морем
Мир
МИД Молдавии опроверг информацию о планах экстрадиции украинцев на родину
Мир
В минюсте Турции сравнили действия Израиля с преступной организацией
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В Германии указали на утерю веры НАТО в военный успех Украины
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В Европарламенте назвали покушения на Фицо и Трампа атакой на демократию
Происшествия
В Рязанской области сообщили о трех случаях заражения лихорадкой Западного Нила
Мир
В США назвали ударом для ВСУ потерю Урожайного и Старомайорского в ДНР
Мир
МИД Китая отверг обвинения США во вмешательстве в президентские выборы
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Один человек пострадал в ДТП с участием трех машин на востоке Москвы
Мир
В Кремле назвали абсурдными обвинения во вмешательстве в выборы в США
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В Херсонской области арестованному за экстремизм вменили госизмену
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В аэропорту Домодедово пресекли попытку вывоза клыков краснокнижного моржа
Политика
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Спорт
Игры дружбы предложили перенести на 2025 год
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DM сообщила о приближении ученых к обнаружению святого Грааля
Происшествия
Два мирных жителя пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области

Набиуллина об усилении идентификации в МФО

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