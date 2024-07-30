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Госдума приняла закон об ограничении числа SIM-карт для одного абонента

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Госдума приняла во втором и третьем чтениях поправки в законодательство об оказании услуг сотовой связи. Россияне, согласно документу, смогут владеть не более чем 20 абонентскими номерами, 30 июля говорится на сайте нижней палаты парламента.

«Для российских граждан вводится ограничение на владение не более чем 20 абонентскими номерами. При этом граждане смогут через портал «Госуслуги» узнать, какое именно количество номеров оформлено на них, и в случае необходимости приостановить их обслуживание», — уточнили в Госдуме.

Поправки направлены на борьбу с мошенничеством.

Кроме того, ужесточаются требования к оказанию услуг связи иностранным гражданам. Для них заключение договора возможно только при очном посещении офиса оператора связи, обязательном прохождении идентификации с использованием биометрии.

Иностранец может оформить не более 10 абонентских номеров.

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Эксперты отмечают положительную динамику, однако полностью проблема еще не решена

Ранее, 13 июня, сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, согласно которому абоненты смогут получать оповещения обо всех зарегистрированных на них номерах и о заключении нового договора. По мнению депутатов, сократится количество SIM-карт, полученных мошенническим путем.

Ранее, 4 июня, в «Сбере» призвали запретить оформление SIM-карт по зарубежным ID-картам. Зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов объяснил, что российское законодательство предусматривает возможность их покупок гражданами других государств без паспорта. По его словам, на ID-карты оформляют сотни тысяч симок по всей стране. Кузнецов выразил мнение, что SIM-карты надо продавать только по паспорту — документу, подлинность которого можно проверить.

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