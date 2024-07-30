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В Челябинске увеличили сброс воды на Шершневском водохранилище

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Фото: Министерство экологии Челябинской области
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На Шершневском водохранилище в Челябинске сброс воды увеличен до 100 кубометров в секунду. Об этом ИА «Ура.ру» сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области во вторник, 30 июля.

«По итогам оперативного штаба принято решение об увеличении сброса воды с Шершневского водохранилища до 100 кубометров в секунду. Ситуация находится на контроле», — сообщили в пресс-службе.

Информагентство уточняет, что сброс воды повышали постепенно, начиная с 50 кубометров в секунду. Меры направлены на минимизацию рисков наводнений.

Проливные дожди обрушились на Челябинскую область на прошлой неделе. В ряде водоемов резко повысился уровень воды, подтопило несколько сотен домов, в поселке Киолим размыло и прорвало дамбу. К 30 июля дожди стихли, однако синоптики предупреждают, что ливни вновь обрушатся на регион в самое ближайшее время.

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В нескольких муниципалитетах продолжает действовать режим ЧС. 29 июня в Миасском городском округе из-за угрозы затопления домов началась превентивная эвакуация. Власти Челябинской области уже начали выплачивать компенсацию жителям населенных пунктов, пострадавших от проливных дождей. Размер выплаты начинается от 20 тыс. рублей.

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