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В Германии указали на утерю веры НАТО в военный успех Украины

Welt: военные и политологи НАТО утратили веру в военные успехи Киева
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Фото: REUTERS
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Западные военные и политики перестали верить в военные возможности Украины на фоне успехов российской армии. Об этом пишет издание Welt, ссылаясь на анонимных инсайдеров НАТО.

«Почти никто в Брюсселе больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории», — говорится в материале.

Издание отмечает, что положение Киева гораздо хуже, чем оно представляется общественности. По словам собеседников издания, прорыв российской армией второй линии обороны Украины — лишь дело времени.

«Никто не хочет об этом говорить — по крайней мере, официально», — пишет газета.

Отсутствие официальных обсуждений на этот счет объясняется тем, что это может ослабить поддержку со стороны жителей Запада и демотивировать украинских солдат, пишет газета после беседы с анонимными представителями НАТО.

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Накануне сообщалось о том, что первая линия укреплений украинских военных в районе агломерации Славянск – Краматорск ими полностью утеряна. Военный эксперт, политолог Вадим Мингалев в беседе с «Известиями» указал на то, что падение первой линии обороны ВСУ является важнейшим этапом, после него армия противника будет вынуждена отступать, а ДНР будет полностью освобождена.

Ранее, 28 июля, Минобороны РФ сообщило, что расчеты гаубиц Д-30 артиллерийского подразделения группировки войск «Север» при выполнении огневых задач уничтожили укрепления с пехотой. Ведомство также показало фрагмент боевой работы расчета.

До этого, 27 июля, в ФРГ заявили о том, что немецкие власти приняли решение о сокращении финансовой поддержки Украины в 2025 году, так как уже хорошо понимают, что победы Киева в текущем конфликте не будет. При этом политик добавил, что Германия не имеет никакого серьезного влияния на Украину, поскольку все приказы киевским властям отдаются из США.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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