Ковальчук рассказал о росте расчетов России и Китая в национальных валютах

Россия и Китай с каждым месяцем наращивают долю расчетов в национальных валютах. Об этом 30 июля заявил глава Счетной палаты РФ Борис Ковальчук на переговорах с генеральным аудитором КНР Хоу Каем в рамках IV встречи глав высших органов аудита (ВОА) стран БРИКС на тему «Аудит устойчивого развития» в Уфе.

«Активно развивается торгово-экономическое партнерство между нашими странами. И, что очень важно, мы увеличиваем с каждым месяцем долю расчетов именно в национальных валютах наших государств», — указал Ковальчук.

Он отметил, что российская сторона высоко ценит вклад Пекина в развитие сотрудничества по линии высших органов аудита стран БРИКС, который важен для отношений РФ и Китая.

Комментируя журналистам итоги встречи, Хоу Кай назвал переговоры с российским коллегой очень насыщенными и конструктивными и напомнил о длительном сотрудничестве ведомств по аудиту обеих стран.

«Только что мы с господином Ковальчуком провели очень насыщенную беседу, очень конструктивный диалог, и мы проговорили, что сейчас Россия и Китай находятся на самом высоком уровне исторического развития — это, конечно же, касается сотрудничества в области аудита», — сказал он, отвечая на вопрос корреспондента «Известий» Алексея Полторанина.

Хоу Кай отметил, что взаимодействие Счетной палаты РФ и генерального управления по аудиту КНР продолжается много лет и принесло большие результаты. По его словам, подходы обоих ведомств в отношении аудиторской проверки во многом совпадают.

По итогам сегодняшних переговоров стороны договорились продолжать стабильное развитие отношений по линии высших органов аудита России и Китая, добавил Хоу Кай. В частности, оно будет продолжаться в рамках меморандума о сотрудничестве, который был подписан еще в апреле.

Ранее в этот день Ковальчук призвал страны БРИКС развивать совместные инициативы в области аудита. Заинтересованный диалог профильных ведомств вносит вклад в развитие государственного аудита и укрепляет подотчетность на всех уровнях системы государственного управления, подчеркнул он.

Накануне глава Счетной палаты РФ провел встречи с вице-президентом счетного суда Бразилии Виталом ду Регу и председателем государственного контрольного управления Египта Хишамом Бадави. С бразильской стороной Ковальчук договорился продолжать обмен опытом и методическими материалами. В качестве перспективного направления было обозначено развитие взаимодействия региональных органов аудита двух стран. Египетского коллегу он заверил в поддержке всех инициатив и открытости к взаимодействию.