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Дело возбудили после покупки внедорожника для районных властей Приморья

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В Приморском крае возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий при покупке автомобиля для нужд администрации Тавричанского сельского поселения Надеждинского района. Решение было принято по результатам прокурорской проверки.

Установлено, что в период с января по апрель 2023 года для администрации приобрели автомобиль. При этом в техническое задание аукциона намеренно включили параметры, соответствующие конкретной модели. Это ограничило доступ других участников к торгам и завышало стоимость машины.

В результате физическое лицо купило внедорожник Ford Explorer повышенной комфортности. Его стоимость оценивается в сумму, превышающую 2 млн рублей, пишет ИА PrimaMedia со ссылкой на региональную прокуратуру.

Ранее сообщалось, что заместитель председателя правительства Хабаровского края Евгений Никонов стал фигурантом уголовного дела. По данным источника «Известий», Никонов задержан. Он подозревается во взяточничестве в особо крупном размере, рассматривается привлечение его к ответственности по статьям о халатности и злоупотреблении полномочиями.

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