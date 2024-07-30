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Американская компания ULA запустила на орбиту разведывательный спутник

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Фото: REUTERS/Craig Bailey/FLORIDA TODAY/USA TODAY NETWORK
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Американская компания United Launch Alliance (ULA) запустила на орбиту спутник USSF-51, сообщила 30 июля пресс-служба разработчика ракеты-носителя в социальной сети X (бывш. Twitter).

Ракета стартовала в 6:45 (13:45 мск) с 41-го космодрома на базе американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде, уточняет американское издание Space News.

Данные о запуске строго засекречены. Предполагается, что спутник предназначен для ведения разведки в интересах Пентагона.

Компания ULA является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах американского разведывательного сообщества.

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Еще в марте официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала о возможных рисках для безопасности космических операций из-за шпионских спутников США. Также дипломат отметила, что таким образом страны НАТО обкатывают новые механизмы для провокаций.

Так она прокомментировала информацию Reuters о том, что компания SpaceX Илона Маска углубила сотрудничество с государственными властями США и в настоящий момент строит спутниковую шпионскую сеть для спецслужб.

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