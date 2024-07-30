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В Европарламенте назвали покушения на Фицо и Трампа атакой на демократию

Депутат ЕП Андерсон назвала атакой на демократию покушения на Фицо и Трампа
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Фото: TASS/AP/Gene J. Puskar
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Член Европарламента (ЕП) от Германии Кристин Андерсон обратилась к Еврокомиссии (ЕК) с комментариями относительно покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа, назвав эти инциденты атаками на демократию.

«Эти отвратительные акты являются нападениями не только на отдельных лиц, но и на фундаментальные ценности демократии. Принятие совместных мер для поддержания безопасности и целостности демократических процессов является вопросом первостепенной важности», — цитирует Lenta.Ru текст обращения депутата.

В связи с этим она обратилась к ЕК с вопросом о ее планах повлиять на сложившуюся ситуацию.

«Какие меры принимает Комиссия для защиты политических деятелей и предотвращения подобных нападений? Есть ли какие-либо планы по расширению сотрудничества и обмена информацией между государствами-членами ЕС в отношении угроз и угроз безопасности политиков? Какова оценка Комиссией текущей ситуации в отношении политического насилия и какие стратегии используются для защиты демократических процессов и институтов от таких угроз?» — спрашивает парламентарий.

Покушение на Трампа: в экс-президента США стреляли на предвыборном митинге
Политик отделался легким ранением, подозреваемый ликвидирован

Покушение на Фицо произошло 15 мая, когда он вышел к приветствовавшей его публике, передает RT. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Центула, который позже объяснил свой поступок недовольством работой премьера Словакии, передает НСН. Политик ранее часто выступал с критикой НАТО и политики Запада в отношении Украины. Он отмечал, что поставки оружия Киеву не являются подходящим решением, а средства, которые направлены на это, потрачены впустую.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля в Пенсильвании, где тот проводил предвыборный митинг. Он получил огнестрельное ранение в ухо по касательной траектории. В результате стрельбы был убит один из зрителей, еще два человека ранены. Нападавший был ликвидирован ответным огнем снайпера ФБР, пишет Life.Ru. Очевидец случившегося рассказал журналистам, что предупреждал полицейских о человеке с огнестрельным оружием неподалеку, однако они его проигнорировали, сообщает 360.ru.

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