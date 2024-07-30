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InfoBRICS: Европа во главе с Германией готовится к войне с Россией

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Евросоюз (ЕС) под руководством Германии готовится к самоубийственной войне с Россией, об этом написал военный аналитик Драго Боснич в статье для портала InfoBRICS.

По его мнению, об этом свидетельствует план немецкого правительства о переброске сотни тысяч солдат к границе с Россией. Боснич добавил, что «европейские политические элиты вновь взялись за старое».

Автор статьи отметил, что Берлин заявил о планах перебросить порядка 800 тыс. солдат НАТО в Восточную Европу, где военные будут якобы противодействовать «российской угрозе». Также на восток НАТО перебросят огромное количество оружия, оборудования и около 200 тыс. транспортных средств, «направляющихся к вероятным полям сражений на востоке» в течение всего лишь трех месяцев.

НАТО не только стремится подготовиться к войне, но и планирует начать ее, заключил аналитик.

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Ранее, 22 июля, президент Сербии Александр Вучич заявил, что Запад готовится к военному конфликту с РФ быстрее, чем многим кажется. При этом на данный момент западные государства не готовы к прямому военному столкновению с Россией и могут воевать с РФ только через других, отметил сербский лидер.

Днем ранее глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что Россия стала главной угрозой для Европы. Высокопоставленный дипломат отметила, что в западных странах якобы хотели других отношений с РФ, но им это не удалось дочтичь. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова назвала ее слова чудовищной глупостью.

Запад регулярно разжигает истерию у граждан своих стран, предупреждая о якобы возможной скорой войне с Россией. Западноевропейские СМИ и эксперты ссылаются на успехи военных РФ на Украине и пророчат, что в дальнейшем страна «отправится завоевывать весь мир». Президент России Владимир Путин неоднократно повторял, что страна не собирается воевать с НАТО.

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