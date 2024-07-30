Священный синод Болгарии назвал открытие Игр-2024 пошлостью и безвкусицей

Открытие Олимпийских игр в Париже является демонстрацией пошлости и идеологической безвкусицы. Об этом во вторник, 30 июля, сообщили на сайте Священного синода Болгарской православной церкви (БПЦ).

«Представленные художественные образы <…> противоречат и совершенно несовместимы не только с христианской евангельской моралью, но и со здравым человеческим смыслом, с естественным человеческим правом, с вековыми европейскими эстетическими критериями», — отмечается в публикации.

Кроме того, в синоде обратили внимание, что более важным остается вопрос о «вызывающем, дискриминационном и оскорбительном» отношении к верующим христианам. Авторы материала добавили, что у Европы нет будущего без настоящей и «живой веры в непреходящие христианские ценности».

26 июля в Париже состоялась церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. Она вызвала критику по всему миру, в частности, из-за показанной там пародии на «Тайную вечерю», которую многие сочли оскорбительной.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с «Известиями» назвала церемонию открытия сплошной провокацией, в ходе которой серьезно оскорбили христиан. Греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

28 июля представитель оргкомитета ОИ-2024 Анн Дешам на брифинге принесла извинения за мероприятие и заявила, что организаторы хотели «отпраздновать разнообразие общества», а не продемонстрировать неуважение к социальным группам. Международный олимпийский комитет (МОК) присоединился к извинениям.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.