В Северной Осетии сбили два беспилотника

В Моздокском районе Северной Осетии были сбиты два дрона. Об этом 30 июля сообщил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Меняйло.

«В Моздокском районе отражена атака беспилотников: сбиты два БПЛА. Жертв и разрушений нет», — написал он.

Глава республики также напомнил, что распространять фото и видео с места падения дронов запрещено, потому что противник может извлечь пользу из этой информации.

Ранее в этот день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что над Октябрьским и Курчатовским районами региона сбиты четыре ракеты Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Накануне, 29 июля, в Минобороны РФ сообщили, что средства противовоздушной обороны уничтожили три дрона и три малоразмерных воздушных шара (МВШ) ВСУ над Белгородской и Курской областями. Попытка атаки была пресечена в период с 12:40 до 14:00 мск. Уточнялось, что два БПЛА были сбиты дежурными средствами ПВО над Белгородской областью, а еще один дрон и три МВШ — над Курской.

Украинские боевики пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.