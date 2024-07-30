Ветер и град нанесли ущерб нацпарку «Красноярские столбы»

Шквалистый ветер скоростью 25 м/с, ливень и крупный град до 3 см в диаметре обрушились на Красноярский край накануне, 29 июля. Нацпарку «Красноярские столбы» нанесен ущерб.

В бурный поток превратилась река Лалетина на Центральных Столбах. В скальном районе температура резко упала с +3- градусов до +13 градусов. Район накрыл густой туман.

Десятки деревьев повалены, рабочие разбирают завалы из сломанных веток и вырванных с корнем деревьев на самых посещаемых туристических тропах.

Лалетинская дорога и лесные тропы на маршрутах размыты, места отдыха повреждены. Пострадали детский городок на 2-й Поперечной, площадки на Перевале, лестничные пролеты и перила.

ИА KrasnoyarskMedia со ссылкой на спасателей сообщает, что обошлось без пострадавших. В момент урагана на скале Первый Столб были трое молодых людей. Им помогли спуститься, они благополучно добрались до города.

По словам замдиректора по охране территории нацпарка, «Красноярским Столбам» нанесен огромный ущерб. На восстановление уйдет не одна неделя. На некоторых маршрутах придется ввести ограничения.

В данный момент для туристов остаются открытыми маршруты «Путь к Ермаку», «Встреча с Такмаком», «Природа — великий скульптор»,, «Путешествие к Китайской стене», Климатический маршрут. Остальная часть рекреационной зоны, в том числе Каштаковская тропа, соединяющая Фанпарк и Центральные Столбы, закрыта. Причина — высокий риск падения деревьев.

Ранее в Гидрометцентре предупредили о грозе в Москве 30 июля. Температура воздуха будет варьироваться от +20 до +22 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +13. Ожидается северный ветер со скоростью 6–11 м/с, при грозовых условиях возможны порывы ветра до 15 м/с.