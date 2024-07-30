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Статистика потребления алкоголя в Европе улучшилась за счет России

ВОЗ: Европейский регион сократил потребление спиртного на 10% из-за РФ
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Европейскому региону удалось достичь сокращения потребления алкоголя на 10% с 2010 года за счет РФ. Об этом 30 июля сообщает пресс-служба Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Согласно исследованию, Европейский регион является самым пьющим в мире. Его жители ежегодно употребляют в среднем 9,2 л чистого алкоголя, что остается мировым максимумом. Также, по оценкам ВОЗ, почти каждый 20-й взрослый (5,9% населения) страдает алкогольной зависимостью.

При этом благодаря ряду стран, в числе которых оказалась Россия, в статистике по региону наблюдаются улучшения.

«Это в первую очередь связано со значительным уменьшением потребления алкоголя в некоторых наиболее густонаселенных странах, таких как Российская Федерация, Турция и Украина, где были приняты решительные меры по повышению акцизов на алкоголь и ограничению его доступности», — говорится в сообщении на сайте ВОЗ.

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Ранее, 24 июля, вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что в России сократилось потребление алкоголя. На сегодняшний день этот показатель снизился на 42%. По ее словам, в 2009 году потребление спиртных напитков составляло почти 14 л на человека. Сейчас это чуть более 8 л.

25 июня кандидат медицинских наук, психотерапевт, нарколог Марат Сараев в беседе с «Радио 1» заявил, что в России крепкие алкогольные напитки стали меньше употреблять, так как жители РФ стали больше думать о своем здоровье.

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