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Французский политик Филиппо призвал к развалу Евросоюза

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Странам Европы необходимо избавиться от Европейского союза из-за агрессивного курса Брюсселя, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте разрушим ЕС!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter), комментируя планы депутатов Европарламента «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

По мнению французского политика, происходящее показывает, что действия ЕС становятся всё более безумными.

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Ранее, 22 июля, Совет ЕС перенес неформальную встречу глав МИД союза из Будапешта в Брюссель из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил о безразличном отношении к этому решению и связал его с неспособностью ЕС организовать мирную миссию по Украине.

В последнее время политики в ряде стран ЕС и НАТО стали призывать к бойкоту Венгрии из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами европейских стран и касались украинского кризиса. Сообщалось, что в ЕС и НАТО из-за этого пришли в ярость.

15 июля Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии и попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров во время венгерского председательства. После этого Сийярто, комментируя «Известиям» попытки ЕС «нападать» на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, заявил, что считает необходимым продолжать задуманное вопреки давлению.

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