Странам Европы необходимо избавиться от Европейского союза из-за агрессивного курса Брюсселя, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

«ЕС сошел с ума, ЕС хочет войны, давайте разрушим ЕС!» — написал он в социальной сети X (бывш. Twitter), комментируя планы депутатов Европарламента «наказать» премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за его усилия по мирному урегулированию украинского конфликта.

По мнению французского политика, происходящее показывает, что действия ЕС становятся всё более безумными.

Ранее, 22 июля, Совет ЕС перенес неформальную встречу глав МИД союза из Будапешта в Брюссель из-за позиции Венгрии по украинскому конфликту. Глава венгерского МИДа Петер Сийярто заявил о безразличном отношении к этому решению и связал его с неспособностью ЕС организовать мирную миссию по Украине.

В последнее время политики в ряде стран ЕС и НАТО стали призывать к бойкоту Венгрии из-за визитов премьер-министра страны Виктора Орбана к президенту РФ Владимиру Путину 5 июля и председателю КНР Си Цзиньпину 8 июля. Эти встречи не были согласованы с другими главами европейских стран и касались украинского кризиса. Сообщалось, что в ЕС и НАТО из-за этого пришли в ярость.

15 июля Еврокомиссия отменила традиционный визит в столицу председательствующей в Совете ЕС Венгрии и попросила своих комиссаров не посещать неформальные встречи министров во время венгерского председательства. После этого Сийярто, комментируя «Известиям» попытки ЕС «нападать» на Венгрию из-за ее миротворческой миссии, заявил, что считает необходимым продолжать задуманное вопреки давлению.