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Лавров указал на риски странам Юго-Восточной Азии при размещении ядерного оружия США

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Возможность размещения ядерного оружия США в странах Юго-Восточной Азии создаст риски для безопасности всего региона, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам визита в Малайзию.

Он напомнил, что элементы ядерного сдерживания уже присутствуют там в рамках проекта AUKUS (трехсторонний оборонный альянс, образованный Австралией, Великобританией и США) — будет поставлять атомные подводные лодки с технологиями, которые должны стоять под контролем Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Кроме того, между США и Южной Кореей заключено соглашение о совместном ядерном сдерживании.

«В НАТО давно уже американцы раздали свое ядерное оружие пяти партнерам. Называют они всё это совместные ядерные миссии, в рамках которых неядерные государства имеют возможность своих военнослужащих тренировать, применять и доставлять ядерное оружие. И если этот печальный и достаточно рискованный опыт будет привнесен еще в Юго-Восточную Азию, я думаю, здесь лучше от этого никому не станет, рисков станет больше», — поделился глава МИД РФ.

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О намерении расширяться на Восток и в Африку представители стран-участниц НАТО заявили в итоговой декларации саммита альянса, подписанной ими 10 июля. В документе сказано о сближении сотрудничества НАТО со странами Индо-Тихоокеанского региона в связи с его прямым влиянием на евроатлантическую безопасность.

22 июля американский Госдепартамент уже заявил, что США готовы прибегнуть к ядерному оружию для защиты Японии. Помощник госсекретаря заявил, что обязательства США по договору безопасности перед японскими союзниками нерушимы.

30 июня МИД КНДР предупредил о риске образования «азиатской версии НАТО» из-за сотрудничества США с Японией и Южной Кореей в оборонной сфере. В северокорейском ведомстве осудили проведение трехсторонних военных учений Freedom Edge и подчеркнули, что они нагнетают напряженность в регионе, будучи нацелены в основном на оказание давления на Дальний Восток России и Китай.

В мае посол по особым поручениям МИД РФ Григорий Машков отмечал, что планы США разместить ракеты в АТР спровоцируют РФ принять меры. При размещении американского оружия в Азиатско-Тихоокеанском регионе Россия будет вынуждена отреагировать на новые угрозы безопасности и примет все необходимые меры для защиты страны.

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