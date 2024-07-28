Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной
Мир
Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»
Недвижимость
Почти треть частных домов в России строят из кирпича
Армия
Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении
Мир
В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
Мир
Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе
Мир
Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле
Мир
Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам
Мир
Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели
Спорт
Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Мир
Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии
Армия
Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024
Армия
Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке
Мир
Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис
Сюжет:

Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной

Лавров: полностью уничтожить ХАМАС, как это хочет Нетаньяху, невозможно
0
Фото: REUTERS/Amir Cohen
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Задачи Израиля о полном уничтожении палестинского движения ХАМАС нереальны, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

«Не видно перспектив прекращения кровопролития. Израиль устами [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существует, у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, в том числе у мусульманского мира», — сказал российский министр.

Также Лавров подчеркнул, что Россия осуждает «все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой». Он напомнил, что РФ ранее осудила террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября 2023 года.

«Однако ответные действия Израиля неприемлемы, поскольку «являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, представляя собой коллективное наказание народа, запрещенное международными конвенциями», — сказал он, комментируя ракетный обстрел Голанских высот.

Море угроз: «Хезболла» заподозрила Кипр в помощи Израилю
Лидер шиитской группировки в Ливане запугивает остров боевыми ударами

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Он признался, что «потрясен убийством детей и невинных людей».

Ранее в тот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. В результате атаки 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что уже готовится ответ на произошедшую атаку. По информации израильских военных, удар был нанесен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024