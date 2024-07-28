Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной

Задачи Израиля о полном уничтожении палестинского движения ХАМАС нереальны, заявил 28 июля министр иностранных дел России Сергей Лавров на совместной пресс-конференции по итогам визита в Малайзию.

«Не видно перспектив прекращения кровопролития. Израиль устами [премьер-министра Биньямина] Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится, пока не уничтожит ХАМАС. На мой взгляд, и эту точку зрения разделяют многие мои коллеги, это нереальная задача — полностью уничтожить организацию, которая существует, у которой есть достаточно возможностей и достаточно поддержки, в том числе у мусульманского мира», — сказал российский министр.

Также Лавров подчеркнул, что Россия осуждает «все террористические акции, которые предпринимаются любой структурой». Он напомнил, что РФ ранее осудила террористическую атаку ХАМАС на мирных граждан Израиля 7 октября 2023 года.

«Однако ответные действия Израиля неприемлемы, поскольку «являются грубейшим нарушением международного гуманитарного права, представляя собой коллективное наказание народа, запрещенное международными конвенциями», — сказал он, комментируя ракетный обстрел Голанских высот.

27 июля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ливанское шиитское движение «Хезболла» заплатит высокую цену за удар по друзскому поселку Мадждаль-Шамс на Голанах. Он признался, что «потрясен убийством детей и невинных людей».

Ранее в тот день советник премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил, что поселок Мадждаль-Шамс на Голанских высотах подвергся обстрелу со стороны Ливана. В результате атаки 12 человек погибли, более 30 получили ранения.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари во время брифинга заявил, что уже готовится ответ на произошедшую атаку. По информации израильских военных, удар был нанесен с территории к северу от деревни Шебаа на юге Ливана.

При этом представители шиитской организации отвергли свою причастность к атаке.

Глава МИД Израиля Исраэль Кац заявил, что сейчас страна приближается к полномасштабной войне с «Хезболлой» и Ливаном, поскольку обстрел Голанских высот пересекает все красные линии.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября 2023 года, когда палестинское радикальное движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары.

Палестинцы пытаются добиться того, чтобы будущие границы между двумя странами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территориями. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года и делить Иерусалим.