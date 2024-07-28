Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении

Расчеты противовоздушной обороны (ПВО) 20-й гвардейской армии несут ежедневную службу на купянском направлении зоны спецоперации, зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) С-300 готов уничтожать воздушные объекты украинских боевиков каждую минуту, рассказали «Известиям» 27 июля военнослужащие ВС РФ.

Чтобы не подвергать расчет и машину опасности, по периметру дежурят бойцы огневой группы. У каждого из них противодроновая пушка и стрелковое оружие, рассказал командир.

Он отметил: его отряд работает вместе уже два года, и никто из военнослужащих не стоит на месте. Беспилотники развиваются, и вместе с тем приходится разрабатывать новую тактику действий.

«Уже много поражено БПЛА. Из последних — Warmate (польский дрон. — Ред.), украинский дрон-камикадзе Darts. Больше всего нам приходится отражать атаки БПЛА квадрокоптерного типа «Баба-Яга». В ход идут все средства. Для начала это детектор-анализатор, противодроновые ружья, помповое ружье, ночники, сигнальные ракеты и даже фонарики по типу прожектора», — пояснил военнослужащий в беседе с корреспондентом «Известий» Денисом Кулагой.

Комплекс С-300 имеет встроенную защиту от беспилотников, так называемый «нулевой параметр». Если на машину ведется атака, подробная информация выводится на экран. Указывается предупреждение об опасности и сколько времени осталось до столкновения, пояснил один из военнослужащих расчета. Но самый лучших способ защиты — это маскировка боевой машины, ее охрана и частое перемещение.

27 июля Минобороны показало, как расчеты зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» подразделений противовоздушной обороны группировки войск «Восток» уничтожили три БПЛА самолетного типа ВСУ на южнодонецком направлении. Среди уничтоженных вражеских дронов — «Лелека» и ударный беспилотник Shark, используемый для нанесения ударов по бронетанковой технике ВС РФ.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».