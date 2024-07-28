Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров назвал задачу Израиля по полному уничтожению ХАМАС нереальной
Мир
Министр нацбезопасности Израиля заявил о необходимости войны с «Хезболлой»
Недвижимость
Почти треть частных домов в России строят из кирпича
Армия
Бойцы ВС РФ показали работу ЗРК С-300 на купянском направлении
Мир
В столице Конго в давке на музыкальном концерте погибли семь человек
Мир
Глава евродипломатии Боррель потребовал расследовать удар по Голанским высотам
Армия
Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе
Мир
Биткоин стал падать в цене после выступления Трампа в Нашвилле
Мир
Нетаньяху пообещал заставить «Хезболлу» заплатить за удар по Голанам
Мир
Нетаньяху подарил спикеру палаты представителей статуэтку из палестинской шрапнели
Спорт
Россиянин Сомов не смог выйти в финал Олимпиады в плавании на 100 м брассом
Мир
СМИ сообщили о беспокойстве США из-за риска войны Израиля с «Хезболлой»
Мир
Власти Испании вынудили экипаж фрегата «Штандарт» выйти в открытое море
Мир
Экс-глава МВД Великобритании поборется за пост лидера Консервативной партии
Армия
Десантники боеприпасом «Ланцет» уничтожили гаубицу М-777 и склад с боеприпасами ВСУ
Мир
Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024
Армия
Парад ко Дню Военно-морского флота стартовал во Владивостоке
Мир
Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис

Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024

0
Фото: REUTERS/Xu Chang
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спикер конгресса США Майк Джонсон раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр – 2024 за «насмешку над Тайной вечерей», назвав воссоздание росписи «войной с нашей верой». Об этом в субботу, 27 июля, сообщает издание The Hill.

«Прошлой ночью насмешка над Тайной вечерей была шокирующей и оскорбительной для христиан всего мира, которые смотрели церемонию открытия Олимпийских игр <...> Война с нашей верой и традиционными ценностями сегодня не знает границ. Но истина и добродетель всегда восторжествуют», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.

На церемонии открытия в Париже выступали мужчины, переодетые в женские платья, разыгрывая сцену, напоминающую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», написало издание.

Джонсон не единственный кто раскритиковал церемонию. Республиканка от Джорджии Марджори Тейлор Грин обвинила Олимпийский комитет в попытке «подвергнуть цензуре правых», удаляя посты и выступления с критикой, в которой использовались видео с церемоний, написали в газете The Hill.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. Особую критику в обществе вызвало выступление во время мероприятия драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.

Также на церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении по Сене лодки сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Открытие Игр вызвало критику на Западе. Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию на Тайную вечерю крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.

Олимпийские игры проходят в Париже по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024