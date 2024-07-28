Спикер конгресса США Джонсон раскритиковал церемонию открытия ОИ-2024

Спикер конгресса США Майк Джонсон раскритиковал церемонию открытия Олимпийских игр – 2024 за «насмешку над Тайной вечерей», назвав воссоздание росписи «войной с нашей верой». Об этом в субботу, 27 июля, сообщает издание The Hill.

«Прошлой ночью насмешка над Тайной вечерей была шокирующей и оскорбительной для христиан всего мира, которые смотрели церемонию открытия Олимпийских игр <...> Война с нашей верой и традиционными ценностями сегодня не знает границ. Но истина и добродетель всегда восторжествуют», — написал Джонсон на своей странице в соцсети X.

На церемонии открытия в Париже выступали мужчины, переодетые в женские платья, разыгрывая сцену, напоминающую картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря», написало издание.

Джонсон не единственный кто раскритиковал церемонию. Республиканка от Джорджии Марджори Тейлор Грин обвинила Олимпийский комитет в попытке «подвергнуть цензуре правых», удаляя посты и выступления с критикой, в которой использовались видео с церемоний, написали в газете The Hill.

Церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024 прошла в Париже 26 июля. Особую критику в обществе вызвало выступление во время мероприятия драг-артистов, которые исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием.

Также на церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде. Кроме того, диктор на параде спортсменов в Париже при прохождении по Сене лодки сборной Южной Кореи заявил, что это КНДР.

Открытие Игр вызвало критику на Западе. Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию на Тайную вечерю крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.

Олимпийские игры проходят в Париже по 11 августа. В соревнованиях принимают участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.