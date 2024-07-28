Экипаж вертолета Ка-52М успешно поразил подразделения ВСУ в лесополосе

Экипаж армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) РФ на вертолете Ка-52М выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки войск «Север». Минобороны 28 июля показало фрагмент боевого вылета Ка-52М.

Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми авиационными ракетами «Вихрь» по заданным координатам. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на аэродром вылета.

«Поступила боевая задача по уничтожению скопления жилой силы в лесополосе. Выполнили расчет полета на предельно малой высоте, что исключает поражение и даже обнаружение вражеским ПВО. Нанесли удар по противнику с применением неуправляемых авиационных ракет типа НАР С-8. По докладу авианаводчика цель поражена. Вернулись обратно на пункт базирования. Поставленная боевая задача выполнена», — рассказал о боевом задании штурман разведывательно-ударного вертолета Ка-52М Александр.

25 июля экипаж армейской авиации на вертолете Ка-52М Воздушно-космических сил РФ выполнил удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».

13 июля экипаж вертолета Ка-52М Воздушно-космических сил (ВКС) РФ поразил авиационными ракетами С-8 и «Вихрь» опорный пункт ВСУ в населенном пункте Часов Яр. В результате удара, который наносился по заданным координатам, противник понес потери в живой силе.

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