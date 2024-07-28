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Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис
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Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис

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Фото: REUTERS/Kevin Wurm
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Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома на ноябрьских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз уколоть свою главную соперницу, вице-президента Камалу Харрис, и на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле 27 июля высказался об ее интеллекте.

«В субботу он похвалил собравшихся как «людей с высоким IQ», в отличие от «людей с низким IQ», против которых он выступает [имея в виду кандидата в президенты вице-президента Камалу Харрис]. Он отметил, что зал предсказал инфляцию: «Вы понимаете инфляцию лучше, чем кто-либо другой», — сообщил портал Wired.

Трамп сравнил сектор криптовалют со сталелитейной промышленностью столетней давности и поклялся сделать США «криптостолицей мира», что сильно отличается от его позиции в 2021 году, когда он назвал биткоин «мошенничеством», напомнило агентство Reuters. Однако обещания в адрес криптовалют отразились на биткоине заметным падением в цене.

Также республиканец сравнил Харрис со своим предыдущим политическим оппонентом, президентом Джо Байденом, и отметил, что она «еще хуже».

Вице-президент при этом, выступая на частном мероприятии по сбору средств, организованном певцом и автором песен Джеймсом Тейлором в Питтсфилде, отметила, что большая часть риторики Трампа и его напарника по предвыборной гонке сенатора Джей Ди Вэнса была «просто странной».

Использование ею слова «странный» для описания своих оппонентов стало частью новой стратегии демократов. Кампания Харрис назвала Трампа «старым и довольно странным» после его появления на Fox News в четверг. Как минимум один сторонник Харрис появился на ее мероприятии, держа в руках плакат с надписью «Трамп странный».

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Ранее в этот день Трамп назвал Харрис «бродягой», а также раскритиковал ее политику по вопросам иммиграции и уголовного правосудия. Он добавил, что Харрис плохо справляется с положением на южной границе.

До этого, 23 июля, Трамп в ходе пресс-конференции заявил, что вице-президент США разрушит страну, если придет к власти. Он заявил, что она является радикальным левым политиком.

Американский президент Джо Байден отказался от участия в предвыборной гонке и поддержал выдвижение вице-президента Камалы Харрис в качестве кандидата от Демократической партии 21 июля. При этом глава государства подчеркнул, что не собирается досрочно уйти в отставку

Позже уведомление о выдвижении Харрис на пост президента поступило в избирком США.

Очередные, 60-е по счету президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года. В августе пройдет съезд Демократической партии, на котором будет утвержден кандидат от нее. Республиканскую партию представит Дональд Трамп. Заключительным этапом выборов станет ноябрьское голосование.

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