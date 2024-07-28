Сборная Австралии вышла в лидеры медального зачета по итогам первого дня Олимпиады

Сборная Австралии стала лидером медального зачета Олимпийских игр – 2024 года в Париже по итогам первого дня соревнований в субботу, 27 июля.

Всего сборная завоевала три золота и два серебра.

Золотые медали взяли велогонщица Грейс Браун на индивидуальной гонке с раздельным стартом («разделка»), пловчиха Ариарне Титмус в заплыве на 400 м вольным стилем и женская сборная по плаванию в эстафете 4 × 100 м вольным стилем.

При этом последняя команда установила новый олимпийский рекорд, пройдя дистанцию за 3 минуты и 28,92 секунды, сообщил «Спорт-Экспресс».

Серебро взяли пловец Элайджа Уиннингтон на дистанции 400 м вольным стилем и команда пловцов на мужской эстафете 4 × 100 м вольным стилем.

На втором месте в зачете сборная Китая — два золота и одна бронза. На третьем — команда США с одной золотой, двумя серебряными и двумя бронзовыми наградами.

Ранее в этот день нигерийскую боксершу Синтию Огунсемилоре дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что образец, взятый у нее, показал содержание запрещенного вещества фуросемида.

Тогда же российский пловец Евгений Сомов не смог выйти в финал Олимпиады на дистанции 100 м брассом. Спортсмен во втором полуфинальном заплыве прошел дистанцию ровно за одну минуту и занял седьмое место.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.