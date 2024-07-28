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Нигерийскую участницу ОИ-2024 дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил

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Фото: REUTERS/Amanda Perobelli
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Нигерийскую боксершу Синтию Огунсемилоре дисквалифицировали за нарушение антидопинговых правил. Об этом в субботу, 27 июля, сообщили в пресс-службе Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

«ITA сообщает, что образец, взятый у боксера Синтии Темитайо Огунсемилоре, дал неблагоприятный результат анализа на указанное запрещенное вещество фуросемид», — говорится в заявлении агентства.

Образец был собран ITA под контролем Международного олимпийского комитета (МОК). Агентство добавило, что Огунсемилоре может оспорить решение ITA в Спортивном арбитражном суде.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
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Ранее, 26 июля, на Олимпиаде в Париже отстранили от участия первого спортсмена за допинг, им оказался 28-летний иракский дзюдоист Саджад Ганим Сехен. Отмечается, что спортсмена проинформировали об этом и отстранили. Так, ему запрещено соревноваться, тренироваться, тренировать или участвовать в любой деятельности во время Игр в Париже.

25 июля стало известно, что казахстанская теннисистка, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина снялась с Олимпиады. Она рассказала, что после Уимблдона заболела острым бронхитом и не успела восстановиться, а врачи запретили ей выходить на корт.

23 июля польского прыгуна в высоту Норберта Кобельского отстранили от участия в Олимпиаде-2024 за допинг. Кроме того, 19 июля агентство Kyodo сообщило, что капитана японской женской сборной по спортивной гимнастике 19-летнюю Секо Мияту отстранили от участия в Играх после признания в курении и употреблении алкоголя. Законодательство Японии запрещает это делать лицам, не достигшим 20 лет.

Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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