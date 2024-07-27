На Украине при крушении учебно-тренировочного самолета ВВС погиб курсант
Учебно-тренировочный самолет разбился на территории Украины, пилот воздушного судна погиб. Об этом сообщила администрация Харьковского национального университета Воздушных сил на странице в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) в субботу, 27 июля.
«Сегодня во время учебно-тренировочного полета на самолете K-10 Swift погиб курсант первого курса Харьковского национального университета Воздушных сил», — сказано в сообщении.
Причины произошедшего пока неизвестны. На место падения самолета прибыли следователи, профессиональные эксперты, специалисты военно-воздушных сил (ВВС) Украины. В расследовании участвует администрация учебного заведения.
24 июля в Харьковской области Украины боевики ВСУ открыли стрельбу друг по другу, в результате инцидента трое солдат погибли, есть пострадавшие. Отмечается, что военных, получивших ранения, госпитализировали. Состояние раненых оценивается как тяжелое.