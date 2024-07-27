Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов

Швейцария не будет, подобно Европейскому союзу (ЕС), генерировать доходы от замороженных активов России и передавать их Украине. Об этом 27 июля заявили в государственном секретариате по экономическим вопросам Швейцарии (SECO) в ответ на запрос агентства Keystone-SD.

«Из Швейцарии в Украину не поступают деньги из российских государственных активов. В то время как ЕС в пятницу впервые объявил о процентных доходах от замороженных российских государственных активов для обороны и восстановления Украины, Швейцария, по данным SECO, находится в другой ситуации», — приводит швейцарская газета Blick ответ ведомства.

26 июля Еврокомиссия объявила о выделении на закупки оружия для Украины первого транша в размере €1,5 млрд из доходов от реинвестирования замороженных активов РФ. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен уточнила, что средства направят Киеву через Европейский фонд мира и украинский фонд для закупки оружия и восстановления страны.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя это, заявил, что Россия не оставит без ответа это решение. Он пообещал, что ответные действия со стороны России будут «продуманными и соответствовать интересам РФ».

Страны Запада ужесточили санкционное давление на Россию в связи с проведением специальной операции по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года после обострения ситуации в регионе. Вскоре в ЕС утвердили решение о заморозке активов Центробанка РФ. Была заморожена почти половина валютных резервов РФ на сумму €300 млрд.