Реклама
Прямой эфир
Мир
Швейцария отказалась передавать Украине доходы от российских активов
Мир
Командующий ВМС НОАК прибыл в Россию для участия в главном параде ВМФ
Общество
В Москве арестовали напавшего на женщин в парке мужчину
Общество
Мишустин поручил силовым ведомствам обеспечить безопасность на главном параде ВМФ
Мир
Орбан исключил вероятность членства Украины в ЕС и НАТО
Мир
В Нью-Йорке начался конкурс на звание почетного мэра среди собак
Мир
Украинские СМИ сообщили о сбежавших из автобуса военкомата уклонистах
Мир
Фигурист Авербух сравнил церемонию открытия Олимпиады в Париже с фестивалем
Происшествия
В Краснодаре женщина напала с вилкой на полицейского
Происшествия
Мирный житель погиб после обстрела ВСУ села Бочковка в Белгородской области
Мир
Орбан заявил об отсутствии у Запада общей моральной основы после открытия ОИ
Мир
Зрители освистали Макрона на церемонии открытия Олимпийских игр
Мир
Орбан назвал действия России понятными и рациональными
Мир
Маск назвал церемонию открытия Олимпиады в Париже неуважением к христианам
Общество
Роспотребнадзор не обнаружил вирус лихорадки Западного Нила в Татарстане
Происшествия
Житель Подмосковья отрубил голову сожительнице и попал под машину при побеге
Мир
Китай пообещал продолжить содействие мирному диалогу по Украине
Спорт
В Париже могут отменить тренировку пловцов в Сене из-за ухудшения качества воды

«Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 3:1 в матче второго тура РПЛ

0
Фото: ТАСС/Михаил Синицын
dzen
Следите за нашими новостями в удобном формате
fos
Есть новость? Присылайте!
перейти на страницу
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд прошла в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене».

Голами у «Динамо» отличились Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамалё (85). У «Локомотива» мяч забил Дмитрий Воробьев (39).

Теперь «Динамо» предстоит сыграть 3 августа в Жигулевске с тольяттинским «Акроном». «Локомотив» 4 августа встретится в Грозном с «Ахматом».

Премьерное дерби: выдадут ли «Динамо» и «Локомотив» еще один спектакль
Главные вопросы ближайшего футбольного уикенда

Ранее, 20 июля, «Динамо» одержало победу со счетом 3:1 над воронежским «Факелом» в матче первого тура РПЛ. Московский «Локомотив» в тот же день обыграл «Акрон» со счетом 3:2.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024