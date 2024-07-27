«Динамо» обыграло «Локомотив» со счетом 3:1 в матче второго тура РПЛ

Московский футбольный клуб «Динамо» обыграл «Локомотив» со счетом 3:1 в матче второго тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Встреча команд прошла в субботу, 27 июля, на «ВТБ Арене».

Голами у «Динамо» отличились Лука Гагнидзе (12-я минута), Милан Майсторович (59) и Муми Нгамалё (85). У «Локомотива» мяч забил Дмитрий Воробьев (39).

Теперь «Динамо» предстоит сыграть 3 августа в Жигулевске с тольяттинским «Акроном». «Локомотив» 4 августа встретится в Грозном с «Ахматом».

Ранее, 20 июля, «Динамо» одержало победу со счетом 3:1 над воронежским «Факелом» в матче первого тура РПЛ. Московский «Локомотив» в тот же день обыграл «Акрон» со счетом 3:2.