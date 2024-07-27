Захарова высмеяла реакцию МОК на инцидент с перевернутым флагом на открытии ОИ
Ситуация с перевернутым флагом на церемонии открытия Олимпиады в Париже — это начало череды скандалов для Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом 27 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Накануне представитель МОК Марк Адамс заявил, что организация сожалеет о происшествии. При этом он уточнил, что комитет не считает произошедшее концом света.
«Согласна, это только начало, и МОК еще помучается», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
Накануне, 26 июля, в Париже прошла церемония открытия летних Олимпийских игр – 2024. В ходе церемонии открытия ОИ-2024 олимпийский флаг повесили на флагшток в перевернутом виде.
Также в ходе церемонии открытия артисты исполнили пародию на Тайную вечерю — последнюю трапезу Иисуса Христа перед распятием. В ходе выступления драг-артисты заняли место апостолов, а в качестве Сына Божьего выступал диджей.
Открытие церемонии вызвало критику на Западе. Так, греческий портал pronews.gr назвал пародию крахом цивилизации и христианской культуры в Западной Европе. Осудил церемонию и епископат Франции, заявив, что шоу содержало сцены насмешек и издевательств над христианством. Захарова, в свою очередь, заявила, что открытие Олимпиады прошло с масштабным провалом.
Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.