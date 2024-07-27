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Во Франции увидели зарубежный след в диверсиях на ж/д в день начала ОИ

Глава МИД Франции Дарманен не исключил координацию диверсий на ж/д из-за рубежа
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Фото: TASS/EPA/RITCHIE B. TONGO
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Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен не исключает, что к выведению из строя части железнодорожных путей страны в день открытия Олимпийских игр в Париже могли быть причастны иностранные силы. Об этом 27 июля пишет агентство Reuters.

«Кто несет ответственность [за атаки]? Либо это кто-то изнутри страны, либо кто-то по заказу из-за рубежа. Мы обнаружили определенное количество улик, которые дают нам основания полагать, что мы довольно быстро узнаем, кто несет ответственность», — приведено заявление Дарманена телеканалу France 2.

Reuters уточняет, что в результате нападений на железнодорожную инфраструктуру в день открытия Олимпиады около 100 тыс. человек не смогли сесть на свои поезда, еще 150 тыс. столкнулись с задержками. В правительстве Франции заявили, что движение на железных дорогах должно восстановиться к понедельнику. На данный момент никто не взял на себя ответственность за атаки на железнодорожные пути.

В свою очередь, и. о. министра-делегата по вопросам транспорта Патрис Вергриет заявил телеканалу BFM TV, что диверсия на железнодорожных путях спровоцировала серьезные последствия для скоростного сообщения в стране. В частности, были отменены рейсы 200 скоростных поездов из 750, запланированных на 26 июля.

Олимпийские игры во Франции 2024: когда и где смотреть
Игры пройдут с 26 июля по 11 августа

Национальная компания железных дорог Франции (SNCF) сообщила, что в ночь на 26 июля было совершено несколько поджогов релейных шкафов. Эти действия привели к перебоям на трех железнодорожных скоростных линиях. Сбои затронули 800 тыс. пассажиров, было увеличено время в пути на поездах Eurostar из Лондона в Париж.

Журналист «Известий» Анастасия Рикеза рассказала, что на парижском вокзале Монпарнас собрались несколько тысяч людей, которые не могут никуда уехать с самого утра.Также в этот день стало известно, что Евроаэропорт (Базель – Мюлуз – Фрайбург) эвакуировали по соображениям безопасности, позже рейсы возобновились.

Властями Франции из-за инцидента с нарушением графика движения поездов в день открытия Олимпийских игр-2024 был созван кризисный штаб.

Олимпийские игры проходят в Париже с 26 июля по 11 августа. В соревнованиях примут участие 15 спортсменов из РФ в нейтральном статусе в пяти видах спорта. Игры у паралимпийцев состоятся с 28 августа по 8 сентября.

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