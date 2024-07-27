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Власти назвали дожди причиной разрушения плотины в Челябинской области

Власти: разрушение плотины на Киалимском водохранилище произошло из-за дождей
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Разрушение плотины на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошло из-за ливней. Об этом 27 июля сообщил глава Карабашского городского округа Станислав Афанасенко.

«Разрушение плотины произошло из-за продолжительных осадков. К настоящему времени вода из поселка [Киолим] ушла, идут работы по ликвидации последствий подтопления», — написал он на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что из населенного пункта были эвакуированы все жители.

Прорыв дамбы на водохранилище в Челябинской области. Что известно к этому часу

Прорыв дамбы на Киалимском водохранилище в Челябинской области произошел 26 июля. Поселок Киолим был затоплен. На следующий день он полностью освободился от воды. Жители начали возвращаться назад в населенный пункт. Вода пошла в сторону других населенных пунктов. Также был затоплен участок дороги Миасс – Карабаш – Кыштым с 35-го по 38-й км. В Карабашском городском округе были эвакуированы 163 человека, из которых 21 ребенок.

Спасатели МЧС утром 27 июля приступили к аварийно-восстановительным работам после прорыва дамбы на Киалимском водохранилище. Всего к ликвидации последствий привлечены более 170 специалистов и 60 единиц техники.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что жители Киолима, чье имущество пострадало из-за прорыва плотины, получат финансовую помощь.

Правительство региона сообщило, что, помимо Карабашского городского округа, режим ЧС введен в Сосновском районе. Режим повышенной готовности объявлен в Еманжелинском, Нагайбакском и Уйском районах, в Кыштымском, Копейском и Усть-Катавском городских округах. В ближайшее время он будет введен в Миасском городском округе, уточнили там. Режимы ЧС и повышенной готовности введены на разных территориях Еткульского района.

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