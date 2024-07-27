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Индия выразила готовность помочь с разрешением конфликта на Украине

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Фото: Global Look Press/POOL
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Индия хотела бы сыграть свою роль в разрешении конфликта на Украине и готова это сделать. Об этом 27 июля заявил министр иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар после выступления на министерской встрече Восточноазиатского саммита (ВАС) в Лаосе.

«Премьер-министр Индии Нарендра Моди недавно встретился с президентом [России Владимиром] Путиным и президентом [Украины Владимиром] Зеленским (срок полномочий которого истек 20 мая. — Ред.). Индия готова внести свой вклад любым возможным способом», — указал глава МИД Индии в соцсети Х (бывш. Twitter).

Дипломат отметил, что в вопросе урегулирования военного столкновения для Дели очень важно сохранять дипломатию и придерживаться диалога.

В свою очередь, портал Wion добавляет, что Моди в конце августа намерен нанести визит в Киев, что станет его первой поездкой на Украину с момента начала конфликта с Россией. Перед этим он также планирует провести переговоры польскими политиками, в том числе с премьер-министром Дональдом Туском. Отмечается, у Зеленского также состоялся телефонный разговор с Моди, в ходе которого он пригласил индийского лидера посетить Киев.

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В июне Моди встречался с Зеленским на полях саммита G7 в Италии. В ходе встречи стороны обсудили ситуацию на Украине, а по ее итогам премьер-министр Индии заверил, что «Индия будет продолжать делать всё, что в ее силах, ради мирного урегулирования» ситуации. 6 июля газета The Economic Times сообщила, что МИД Индии вызвал посла Украины в Нью-Дели после слов Зеленского о готовящемся визите индийского премьера в Россию. Зеленский назвал встречу Моди с президентом России Владимиром Путиным сокрушительным ударом по мирным усилиям.

9 июля в Кремле состоялись переговоры Путина и Моди. Во время беседы индийский политик сообщил о готовности всячески содействовать установлению мира на Украине. Он также выразил уверенность в том, что к миру можно прийти только через диалог.

На следующий день первый замглавы МИД Индии Винай Кватра заявил, что визит Моди в Россию был чрезвычайно успешным. Так он ответил на вопрос журналистов о том, были ли в ходе пребывания премьер-министра Индии в Москве какие-либо разногласия по программе. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков также сообщил, что никаких разногласий между политиками не было.

Киевский экономист Алексей Кущ 24 июля заявил, что для Украины открылось «историческое окно возможностей» проведения мирных переговоров с Россией при участии стран Глобального Юга — в частности, Китая и Индии. Он признал, что участия стратегических союзников Киева — США, Евросоюза (ЕС) и Великобритании — для достижения мира недостаточно.

Последний раунд переговоров РФ и Украины состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой.

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